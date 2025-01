Caroline Peters: „Anstoß zur Kapitalismuskritik“

Haben Sie in der Vorbereitung für die Rolle in der Finanz- oder gar auch in der Taxiwelt recherchiert?

Im Taxiwesen nicht, denn ich war ja in der Rolle, in der ich im normalen Leben auch bin – jemand, der ab und zu ein Taxi benutzt und sonst nichts damit zu tun hat. Beim Finanzwesen habe ich versucht, mir ein paar Sachen anzulesen. Damit ich mir unter Begriffen etwas vorstellen kann. Es gibt eine amerikanische Serie namens „Newsroom“ und eine Figur ist immer für den Finanzbericht zuständig. Sie sitzt vor sechs Bildschirmen und beobachtet, wie sich der Markt bewegt und welche Schlüsse daraus gezogen werden können. Diese Figur kann Zahlen so interpretieren wie ich Texte. Ich wollte mich in die Lage jemandes versetzen, der die Welt in Zahlen sieht und auch genial darin ist. All die Kreativität, die ich als Schauspielerin mit Worten und Sprache habe, kann bei anderen über Nummern gehen. Das hat mich fasziniert und es hat mir Spaß gemacht. Das ist so wie ein Schachspielergehirn.