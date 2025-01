Taxifahrer liefert sich wildes Gerangel auf Straße

Am Donnerstagabend lieferte sich ein Taxifahrer mit drei Jugendlichen in Wien-Mitte ein wildes Gerangel: Laut Zeugenberichten sollen die Tatverdächtigen den Mann mit einem Messer bedroht haben. Dies kann von der Polizei am Freitagmorgen bislang nicht bestätigt werden. Die Suche nach den jungen Männern läuft.