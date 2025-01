Indonesien: Vulkan Ibu spuckt Feuer und Asche

Teilweise erreichte die Aschesäule in den vergangenen Tagen eine Höhe von vier Kilometern. Bisher wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes etwa 120 Anrainer aus der Umgebung in Sicherheit gebracht. Fünf Notunterkünfte stehen bereit, die bis zu 3000 Menschen aufnehmen können. Die Behörden verteilten Masken zum Schutz vor der Vulkanasche an die Bevölkerung.