Gefährliche „Wunderwaffe“ macht in Wengen Angst

Die Carbon-Stutzen, -Socken oder -Einlagen sind ein erlaubtes Hilfsmittel, das in der Vergangenheit vor allem von Athleten nach Verletzungen verwendet wurde. Es steht im Verdacht, dass diese bestimmte Komponente schneller macht, jedoch auch das Risiko von folgenschweren Stürzen erhöht. Weltcup-Dominator Marco Odermatt und Cyprien Sarrazin verwenden die Einlagen – und das in extremer Ausführung, wenn man den Berichten Glauben schenkt. Sarrazin verletzte sich vor dem Jahreswechsel in Bormio bei einem brutalen Abflug. Es ist ungewiss, ob und wann der Franzose in den Skisport zurückkehren kann. Ob die Carbon-Schützer seinen Sturz verstärkt haben, ist ebenfalls unklar.