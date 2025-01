„Da geht es um Rollstuhl oder um Leben und Tod“

„Das schadet und macht den Sport kaputt“

Derzeit ist es ungewiss, ob und wann der Franzose in den Skisport zurückkehren kann. „Was mich aufregt: Durch solche Unfälle werden am Ende alle Skifans der tollen Duelle beraubt“, so Ferstl. „Sonst hätten wir in Kitzbühel die Revanche Sarrazin gegen Marco Odermatt gesehen. Das schadet und macht den Sport kaputt. Wir verlieren immer wieder unsere wichtigsten Sportler, weil wir so am Limit sind.“