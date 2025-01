Kelten-Bande: Coups wie im Film auch bei uns

Einbruch wie in einem Gangsterfilm

In schwarzen Overalls mit Sturmhauben, Brecheisen, Schraubendreher und Winkelschleifer ausgestattet, lief der Einbruch offenbar ab wie in einem Gangsterfilm: So sollen die Deutschen bei acht Straßenlaternen rund um den damaligen Merkur-Markt die Sicherungen herausgenommen und im Verteilerkasten Kabel durchgeschnitten haben, um die Alarmanlage außer Betrieb zu setzen. Mit einem Brecheisen öffneten sie den Notausgang, flexten mit dem Winkelschleifer den dortigen Bankomaten auf – Beute: 87.000 Euro. Danach dürften sie den Geldautomaten mit Reinigungsmitteln aus dem Markt übergossen haben, um ihn abzukühlen und um Spuren zu verwischen.