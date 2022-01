FPÖ-Mann Sidlo blitzte mit Klage gegen Casinos ab

Der FPÖ-Mann Sidlo forderte Gehalt und Boni in Millionenhöhe. Stattdessen muss er den Casinos Austria deren Anwaltskosten in der Höhe von rund 52.000 Euro bezahlen. Das Urteil wurde am Montag zugestellt. Der Ex-Finanzvorstand hat nun vier Wochen Zeit, Berufung einzulegen. In zweiter Instanz zuständig ist das Oberlandesgericht (OLG) Wien.