Mehr als 100 Olympia-Stars geben Medaillen zurück

Bedenken über den schlechten Zustand der Medaillen gab es bereits während der Spiele. So hatte Skateboarder Nyjah Hutson bereits damals ein kritisches Video gepostet. „Diese olympischen Medaillen sehen großartig aus, wenn sie neu sind. Aber wenn man sie eine Weile auf der Haut trägt und etwas schwitzt, sind sie nicht so qualitativ hochwertig wie man denken würde. Ich meine, schaut sie euch an. Selbst auf der Vorderseite splittert sie ab“, so der Bronze-Medaillen-Gewinner von Paris.