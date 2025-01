„So eine Chance erhält man nur alle 60 Jahre“

„Vorbeiregieren“ an einer starken SPÖ?

Für die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle könnte eine blau-schwarze Landesregierung ein realistisches Szenario sein. Im Bund zeige sich, dass sich ÖVP und FPÖ näher seien als ÖVP und SPÖ. Auch Meinungsforscher und IFDD-Chef Christoph Haselmayer war überzeugt: „Wenn es im burgenländischen Landtag von ÖVP und FPÖ eine Mehrheit gibt, dann wird man wohl miteinander koalieren – egal, wie stark die Sozialdemokratie am kommenden Sonntag werden sollte.“ Hofer habe in den letzten Wochen immer wieder eine Duellansage an Doskozil artikuliert. „Wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich eine andere Koalition an der SPÖ vorbei bilden kann, dann muss ich das auch tun. So eine Chance bekomme ich nur alle 60 Jahre“, so Haselmayer.