Mit voller Energie in die Unabhängigkeit

Energie von der Feuerwehr und der Schule

Diese Gemeinschaft bezieht überschüssige Energie aus den Photovoltaik-Anlagen der Volksschule, des Wirtschaftshofes und der Feuerwehr Melk. Ein weiterer Energielieferant ist das Kleinwasserkraftwerk Herrenmühle von Ingenieur Jost Berger in Spielberg. Das Kraftwerk liefert jährlich rund 500.000 Kilowatt Strom ins Niederspannungsnetz. Die Wasserkraft kommt von der Pielach, hier werden 3000 Liter pro Sekunde in die Francis-Turbine eingeleitet. Seit September letzten Jahres speist das Kraftwerk in die Bürgerenergiegemeinschaft Melk ein.