Paragleiter stürzt 80 Meter in die Tiefe

Laut Aussage eines weiteren Gleitschirmpiloten habe der verunfallte Pilot in ca. 50 Metern Höhe den Rettungsschirm „geworfen“, wie die Polizei mitteilt. Dieser habe sich jedoch nicht vollständig geöffnet und sich äußerst schnell um die eigene Achse gedreht. Der 33-Jährige ist schließlich am Landesplatz bei der Talstation Unterberg auf der schneebedeckten Wiese aufgeprallt und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Traunstein geflogen.