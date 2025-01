„Tonni-App“ hilft bei korrekter Müllentsorgung

Leider gibt es noch nicht viele Gemeinden, die sich an der App beteiligen. „Momentan sind es nur Ternitz, Reichenau, Pitten und Grafenbach-St. Valentin“, so der 29-Jährige, der hofft, dass sich bald auch andere Kommunen dafür interessieren werden. Für die Bürger ist die App gratis. Für Gemeinden fallen Kosten zwischen 2500 und 5000 Euro im Jahr an. „Die sich auf jeden Fall auszahlen, da die Gemeinde Strafe zahlt, wenn der Müll nicht richtig getrennt wird“, so der junge Softwareentwickler.