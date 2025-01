Post siegte gleich doppelt – und zieht die Fans an

Die Tribüne in der Post-Halle war sehr gut besucht – und die Hunderten Zuschauer mussten ihr Kommen nicht bereuen. Im Gegenteil: Die Wiener Volleyballerinnen zeigten im Schlager gegen TI Innsbruck eine starke Leistung und fügten dem Meister und Leader beim 3:0 die erste Ligapleite der Saison zu. „Das war ein richtig starkes Match von uns – generell spielten beide Teams auf sehr hohem Niveau“, so Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovičová. „Meine Mannschaft hat super gekämpft und sich dafür belohnt.“ Das zeigt sich auch in der Tabelle, Post ist nun Zweiter und erster Verfolger von Innsbruck.