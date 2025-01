Test-Feuerwerk! Ein „Steirergipfel“ in Slowenien

Den Auftakt in Slowenien macht Doublesieger Sturm, der bereits ab Dienstag auf den thermalwasserbeheizten Rasenplätzen trainiert. Um 7.30 Uhr besteigt Coach Jürgen Säumel mit seiner Truppe in Graz den Bus – die angeschlagene Stürmerhoffnung Leon Grgic wird dabei sein, soll eine etwaige Therapie im Trainingslager absolvieren. Am Freitag gibt’s zum Camp-Abschluss einen Doppeltest: Um 12 Uhr wartet Zweitligist Orijent Rijeka, um 14.30 Uhr steigt dann gegen HNK Rijeka, Kroatiens Winterkönig, die Generalprobe für den Champions-League-Hit Dienstag (21. Jänner) in Bergamo.