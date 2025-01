„Ich war heiß!“ Hütter beschimpfte sich selbst

„Ich war einfach heiß auf mich. Weil ich nicht das umsetzen konnte, was ich wollte. Bei so einer weichen und knolligen Piste ziehe ich automatisch gern etwas zurück. Das wollte ich nicht, aber es war halt wieder so.“ Statt im Legendenklub als zwölfte Abfahrerin der Weltcup-Geschichte mit drei (oder mehreren) Siegen in Serie landete Hütter in St. Anton auf dem siebenten Platz: „Das ist nicht das, was ich will. Ich möchte aufs Podest und nicht neben das Stockerl“, knurrte Conny.