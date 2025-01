Ex-Weihbischof Andreas Laun im Dom aufgebahrt

Am Samstag fand ein Seelenrosenkranz für den Verstorbenen statt. Am Sonntag wird um 18 Uhr die Vesper gebetet. Das Requiem für den verstorbenen Weihbischof feiert Erzbischof Franz Lackner am Montag, dem 13. Jänner, um 10 Uhr im Dom. Danach gibt es einen Trauerkondukt zum Friedhof von St. Peter. Dort erfolgt die Beisetzung in der Domherrengruft. Unter den Trauergästen werden zahlreiche geistliche Würdenträger aus dem In- und Ausland erwartet. Die Predigt wird der Budapester Erzbischof Kardinal Péter Erdő halten – auf Wunsch des verstorbenen Weihbischofs. Aus Politik und dem öffentlichen Leben werden unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll und Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf Laun die letzte Ehre erweisen.