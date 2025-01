Salzburger Ex-Weihbischof Andreas Laun gestorben

1945 nach Salzburg übersiedelt

Launwurde 1942 in Wien geboren, 1945 übersiedelte seine Familie nach Salzburg. Nach der Matura am Borromäum trat er 1962 in das Noviziat der Oblaten des Heiligen Franz von Sales in Eichstätt ein und legte 1966 die ewigen Gelübde ab. 1967 wurde er in Eichstätt zum Priester geweiht. Er arbeitete als Erzieher, Kaplan und Religionslehrer und promovierte 1973 in Fribourg in der Schweiz, später habilitierte er sich an der Universität Wien im Fach Moraltheologie und lehrte an der Hochschule Heiligenkreuz sowie an der Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern in Bayern.