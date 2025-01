Eiserner Fleiß machte Dorf der Skipioniere groß

In den 50ern und 60ern kam dann der totale Aufschwung. „Für die Einheimischen brachten die Gäste eine willkommene Abwechslung zur harten Arbeit in der Landwirtschaft ins Tal“, blickt Maria Mitterer vom Heimathaus in Saalbach zurück. Gründe für den Aufstieg zum bedeutenden Skiort? „Es gab die prägenden Persönlichkeiten“, meint sie. Wichtige Betriebe und auch die Bergbahnen blieben in einheimischer Hand. Und die Arbeit mit den Gästen brachte vor allem neuen Wohlstand. „Das beflügelte in der Gründerzeit“, berichten Einheimische.