Bei Ski-Opening: „Alle sind total heiß auf Winter“

Bühne am Berg am zweiten Tag

Nach dem Auftakt am Freitag bei dichtem Schneetreiben mit der bayrischen Band „Heischneida“ und den Klassikern der „Sportfreunde Stiller“ auf der Schattbergbühne ging es am Samstag am Berg weiter: „Die Terrasse ist bei dem Event immer schnell voll“, freute sich Alois Schwaiger, Hausherr auf der Luis Alm, die mit der Bernkogelbahn auch für Nachtschwärmer bequem zu erreichen war. Der Wettergott schickte sogar Sonnenschein.