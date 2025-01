„Es soll die lässigste Ski-WM aller Zeiten werden“

„Die Kulisse ist winterlich, die Tribünen sind da. Wir konnten alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer, CEO von Saalbach 2025, am Dienstag bei einer Pressekonferenz an der Talstation des Zwölferkogels, auf dem alle elf Rennen stattfinden.