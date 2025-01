Skifahrer lösten zwei Lawinen in Lech aus

Am Freitag kam es in Lech am Arlberg zu zwei Lawinenabgängen, beide wurden im freien Skiraum ausgelöst. Die erste Lawine ging gegen 10.45 Uhr ab. Eine fünfköpfige Gruppe trat eine Schneebrettlawine am Rotschrofen, Variante „Herzle“, los. Zum Glück wurde niemand verschüttet oder verletzt.