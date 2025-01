Hinaufgefallen | Täglich neue Sau

Wenn die ÖVP überhaupt noch Ministerjobs vergeben kann, dann werden in einer eventuell zustande kommenden blau-schwarzen Regierung deutlich weniger Plätze auf der Regierungsbank für die Volkspartei bleiben. Kein Wunder, wenn nun immer mehr schwarze (oder noch türkise) Mitglieder der alten Regierung ihren Rückzug bekanntgeben oder mitteilen, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Sofern bei diesen Ankündigungen überhaupt Argumente mitgeliefert werden, dann hört man vor allem, der oder die Minister/Ministerin wolle nicht unter Kickl dienen. Beim einen oder der anderen können das auch durchschaubare Argumente sein – weil er oder sie so oder so nicht mehr Platz in einer Regierung gefunden hätte. Zu den bereits bekannten Ausstiegskandidaten kam am Donnerstag Noch-Bildungsminister Martin Polaschek hinzu – er dürfte an die Grazer Uni zurückkehren, wo er vor seiner Ministertätigkeit als Rektor fungiert hatte. Karoline Edtstadler, derzeit noch ÖVP-Ministerkollegin Polascheks, die bereits vor einiger Zeit verkündet hatte, sie würde einer neuen Regierung – egal welcher Farbe – nicht mehr angehören, muss sich um ihre nähere Zukunft spätestens seit gestern keine Sorgen mehr machen: Sie fällt hinauf, wird ab Juli als Landeshauptfrau von Salzburg Nachfolgerin von Wilfried Haslauer. Hinaufgefallen ist Edtstadler bisher ohnehin immer – und hätte sie sich nicht für Salzburg entschieden, wollten sie manche einflussreiche Parteifreunde an der Spitze der Bundes-ÖVP sehen.