Nach Mega-Pleite: ÖHB-Männer besiegen Tunesien

Nach einem guten Start gerieten die Österreicher in der 15. Minute in Rückstand und verloren unmittelbar danach Abwehrspieler Lukas Herburger mit einer Roten Karte (16.). In Minute 21 ging das ÖHB-Team wieder in Führung, die nicht mehr abgegeben wurde. Die Österreicher verspielten in der zweiten Halbzeit zwar beinahe einen Vier-Tore-Vorsprung, legten danach aber wieder zu und siegten letztlich sicher.