ÖHB-Männer starten mit hoher Pleite ins Turnier

Die kommenden Gegner sind mit Tunesien und Japan so wie Polen ebenfalls bei der WM vertreten und gelten mit einer etwas anderen Spielidee als aus Europa gewöhnt als ideale Vorbereitung auf die ersten beiden WM-Duelle mit Kuwait (14. Jänner) und Katar (16. Jänner). Zumindest eines dieser beiden Teams gilt es in Porec zu bezwingen, um den Aufstieg in die Hauptrunde quasi sicherzustellen. Dritter Gegner ist am 18. Jänner Sechsfach-Weltmeister Frankreich.