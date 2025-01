Brandalarm wegen dreistem Vandalenakt in Parkhaus

Dreister Vandalenakt im Tiroler Jenbach! Zum wiederholten Mal wurden am Donnerstag im dritten Obergeschoss der ÖBB-Parkgarage zahlreiche Feuerlöscher böswillig geleert und mehrere Autos am Parkdeck „eingenebelt“. Wegen des Rauchs glaubten Passanten an einen Brand und schlugen Alarm.