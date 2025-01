10 Jugendliche nach Brand in Schulküche im Spital

Küche und Ausspeisung betroffen

Während die Retter anrückten, reagierten die Jugendlichen und Lehrkräfte vorbildlich. Das Gebäude wurde nach dem automatisch aktivierten Sirenensignal evakuiert, in der Schulküche wurde eine Löschdecke über die in Brand geratene Fritteuse geworfen, das Feuer erstickt. „Doch die Verrauchung war stark, Küche und Ausspeisung waren betroffen“, so Feuerwehrmann Metzger. Weil die Verrauchung so schnell passierte, atmeten viele Jugendliche auch Qualm ein. Das Rote Kreuz brachte zehn Teenager mit Atemproblemen sicherheitshalber in Krankenhäuser. Von schwereren Verletzungen ist zum Glück nicht die Rede.