Gigant Netflix holt zum großen Wurf aus

Der Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul in Texas war nur der Anfang. Streaming-Gigant Netflix plant, im Sportrechtemarkt kräftig umzurühren. In der US-amerikanischen Football-Liga NFL sicherte man sich die Übertragungen der Spiele zu Weihnachten, jetzt wechselt auch das Wrestling-Spektakel der WWE zum Streamingdienst. Was kommt noch?