Neue Förderungen kommen bei Häuslbauern gut an

So sind etwa seit September beim Land knapp 1100 Anträge für den sogenannten Jungfamilienbonus eingegangen – eine Einmalzahlung für das erste gemeinsame Zuhause in der Höhe von bis zu 10.000 Euro. Mehr als die Hälfte davon sei schon positiv erledigt. Rund 500 Ansuchen sind für die neuen niedrigverzinsten Landesdarlehen eingegangen. Groß sei die Nachfrage auch bei Sanierungsförderungen. So wurden etwa schon Gelder für thermische Sanierungen von 650 Wohneinheiten im gemeinnützigen Wohnbau freigegeben.