Wohnen wird zum steirischen Wahlkampf-Schlager

Mäßige Umfragen, eine erstarkte Opposition, vor allem die KPÖ mit ihrem Wohnthema im Aufschwung: „Gut ein halbes Jahr vor der Landtagswahl bekommt die steirische Landesregierung offenbar heftiges Knieschlottern und Torschlusspanik“ – so kommentierten die politischen Mitbewerber die Einladung zu einer Pressekonferenz im Anschluss an die letzte Regierungsklausur vor dem bevorstehenden Wahlmarathon (EU, Nationalrat, Landtag). Die schwarz-rote Koalition hatte sich am Freitag in Fürstenfeld also noch einmal zusammengesetzt, um offene Punkte des Programms „Agenda Weiß-grün“ abzuarbeiten. Schwerpunkt: Wohnen.