Start für Wohn-Paket: Das müssen Steirer wissen!

Die Teuerungswelle der vergangenen Jahre hat es für viele Steirer fast unmöglich gemacht, sich ein Eigenheim anzuschaffen oder dieses zu sanieren: „Wir wollen das Wohnen für die Steirer wieder leistbarer machen“, sagt Landeshauptmann Christopher Drexler. Gemeinsam mit seinem SP-Vize Anton Lang hat er am Donnerstag die Kernpunkte der neuen Wohnraumoffensive präsentiert: Knapp 300 Millionen Euro will man in den kommenden zweieinhalb Jahren investieren. „Damit sind wir österreichweit an der Spitze der Wohnbaupolitik“, sagt Lang.