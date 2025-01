SPÖ vor Demo: „Reform zum Scheitern verurteilt“

Die Brucker Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier organisiert daher am Samstag eine Demo (Start: 10 Uhr am Brucker Minoritenplatz). Dezidiert gegen den Abzug der Akutambulanz sprechen sich auch Nationalratsabgeordneter Jörg Leichtfried und Landtagsabgeordneter Stefan Hofer (beide SPÖ) aus. Sie erinnern an die komplette Schließung der Chirurgie in Mariazell vor knapp einem Jahrzehnt und die Einschränkungen am Standort Mürzzuschlag. Verliere man nun auch noch die Akutambulanz in Bruck, werde die chirurgische Notfallversorgung in der Region „absolut unverantwortlich reduziert“.