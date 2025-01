Touristin (76) seit einer Woche in Wien vermisst

Zuletzt wurde die Pensionistin am 30. Dezember gegen 15.30 Uhr, also vor etwas mehr als einer Woche, in Penzing gesehen. Sie besuchte ihre Tochter, die in Wien für eine internationale Organisation tätig ist. Dann nahm sie den Bus nach Hütteldorf. Laut ihrer Tochter hat die Französin Alzheimer in einem früheren Stadium.