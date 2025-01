Zwei Verletzte bei Frontalcrash im Bezirk Weiz

Am Dienstagnachmittag krachte es heftig in Markt Hartmannsdorf (Bezirk Weiz). Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Frontalkollision auf der L 366 in Fahrtrichtung Ottendorf an der Rittschein. Ein 24-jähriger Südoststeirer und ein 24-jähriger Burgenländer waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen.