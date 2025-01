Grazer Smart City wegen Polizeieinsatz gesperrt

Ein großer Einsatz der Polizei läuft aktuell in Graz in der Smart City: Bei einer Bushaltestelle gegenüber des Science Towers in der Waagner-Biro-Straße wurde ein „verdächtiger Gegenstand“ gefunden, meldet die Polizei. „Wir warten jetzt auf die Spezialisten des Entschärfungsdienstes“, sagt ein Sprecher gegenüber der „Krone“.