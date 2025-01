„Wenn ich nur wüsste, was die Österreicher machen“

Während man sich in Österreich über die dominanten Auftritte bei der Vierschanzentournee freut, herrscht in Deutschland erneut Frust. Seit über zwanzig Jahren wartet man nun schon auf einen Tournee-Sieg und auch in diesem Jahr wurden die zuvor großen Hoffnungen von den ÖSV-Adlern zerschmettert. Jetzt herrscht dicke Luft.