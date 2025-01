Österreicher wehren sich gegen Schummel-Vorwürfe!

Und auch in Deutschland, wo man sich große Hoffnungen machte, dass Paschke den ersten deutschen Tournee-Sieg seit Sven Hannawald 2001/02 fixieren kann, ist man skeptisch. So wird auch in der „Bild“ darüber spekuliert, dass die Anzüge der Österreicher einen Vorteil bieten würden. Von einem „Wunder-Stoff“ ist die Rede.