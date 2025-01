Stockerlplatz für Seifriedsberger in Villach

Nika Prevc mit Schanzenrekord in Quali

Vor Prevc, die am Vormittag in der Qualifikation mit 102 Metern neuen Schanzenrekord gesprungen war, wurde von der Jury wohl auch wegen deren guter Form verkürzt. Sie landete aber nur bei 94 Metern und am Ende fehlten der Slowenin 4,5 Punkte auf die nun vierfache Saisonsiegerin Schmid (vormals: Althaus). Die 28-jährige Deutsche jubelte über ihren insgesamt 19. Weltcupsieg.