Rekordspiel von Rossi! Vier Assists bei 4:0-Erfolg

Marco Rossi hat erstmals in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL vier Scorerpunkte in einem Spiel geschafft. Der Vorarlberger war am Samstag beim 4:0-Auswärtssieg von Minnesota Wild gegen die Carolina Hurricanes an der Vorbereitung aller vier Treffer beteiligt. Der Center hat damit in den drei Spielen in dieser Woche drei Tore und fünf Assists verbucht.