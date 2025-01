Obduktion: Flugbegleiter starb an Sauerstoffmangel

Crew bereit, in Graz auszusagen

Die Staatsanwaltschaft in Graz ermittelt nun unter anderem in diesem Zusammenhang und wegen fahrlässiger Tötung sowie Körperverletzung. Die Airline helfe bei der Untersuchung: „Die Swiss kooperiert und hat uns über einen Anwalt in Wien zugesichert, dass die Crew bereit ist, nach Graz zu kommen, um vor Ort auszusagen“, so Bacher. In der Schweiz gebe es zwar bislang keine Strafuntersuchung, der Sprecher der Bundesanwaltschaft teilte der „SonntagsZeitung“ jedoch mit, dass man sich mit der österreichischen Behörde austausche.