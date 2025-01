Bullen-Neuzugang: „Ich will vorangehen“

Nach einem schwierigen Herbst in Mainz mit nur 204 Einsatzminuten und ohne Treffer will der 24-fache-ÖFB-Teamspieler bei den Bullen noch einmal zu alter Stärke finden. Seine gesammelten Erfahrungen sollen dem 32-Jährigen helfen. „Ich will mit meiner Routine schon vorangehen und unsere jungen Spieler unterstützen. Das ist definitiv mein Anspruch“, sagte Onisiwo.