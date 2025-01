18-jährige Lenkerin entkam nur knapp Flammentod

Schlimme Erinnerungen

„Bei uns ist das immer so. Es tut sich lange nichts, und dann gibt es eigentlich immer gleich zwei Einsätze hintereinander“, meint Kommandant Mager. Bei ihm weckte der Unfall mit dem brennenden Audi schlechte Erinnerungen an einen ganz ähnlichen, aber weitaus tragischer verlaufenden Unfall am 15. Jänner 2017 in Aigen im Mühlkreis: Damals war die ebenfalls erst 18-jährige Nadine E. mit ihrem Auto in einer Rechtskurve auf Schnee zuerst gegen die Leitplanke und dann gegen den Pkw einer 49-Jährigen aus Klaffer geprallt. Sofort fing der Wagen der 18-Jährigen, die sich nicht mehr befreien konnte, Feuer, das auf den Wagen der Unfallgegnerin übergriff. Diese konnte flüchten. Nadine, die Kassiererin bei den Hochficht-Skiliften war, verbrannte hilflos.