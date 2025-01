Passanten alarmierten Feuerwehr zu Wohnungsbrand

Niemand in Brandwohnung

In der Brandwohnung befand sich zum Glück niemand. Weil die Florianis so rasch zur Stelle gewesen waren, konnte sich der Brand nicht ausbreiten, und schon nach nur rund 20 Minuten „Brand aus“ gegeben werden. Die beiden Passanten wurden nach ihrem Löschversuch zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, während die Feuerwehrkameraden noch eine Brandwache durchführten. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.