„Ich habe meine eigenen Baustellen“

Auch im Hinblick auf ihr Befinden tankte sie beim Heim-Rennen mit RTL-Platz sechs und Laufbestzeit in Durchgang zwei ordentlich Selbstvertrauen fürs neue Jahr. „Jetzt muss ich diese Leistung auch einmal in beiden Durchgängen zeigen und von Anfang an angreifen“, ist die 26-Jährige für den heutigen Riesentorlauf in Kranjska Gora gerüstet. Zuletzt im Training auf der Reiteralm ist darauf viel Fokus gelegen. „Ich habe auch schnell ein gutes Material gefunden, das hat super gepasst.“ Den letzten Weltcupsieg im Riesentorlauf holte ja Eva-Maria Brem am 7. März 2016 in Jasna. Diese Durststrecke zu beenden, das traut sich Scheib in Zukunft in jedem Fall zu.