Riesenslalom in Kranjska Gora ab 9.30 Uhr LIVE

Nur ein Podestplatz in zehn Jahren für ÖSV-Frauen

Im vergangenen Jahrzehnt gelang in Kranjska Gora nur ein Podestplatz durch Katharina Truppe, die 2020 im Slalom Dritte wurde. Die bisher letzte Österreicherin, die in Slowenien am Riesentorlauf-Podest stand, ist Nicole Hosp als Siegerin von 2007. Am Semmering zuletzt zeigte sich, dass für rot-weiß-rote Erfolge vieles zusammenlaufen muss. Es zeigte sich aber auch, dass der Sprung aufs Stockerl möglich ist, wie es Liensberger als Slalom-Dritte vorexerzierte.