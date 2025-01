Gab’s noch nie! Schreibt Gut-Behrami Geschichte?

Aktuell hält Lara Gut-Behrami bei 45 Weltcupsiegen – 22 im Super-G, 13 in der Abfahrt, neun im Riesentorlauf und einem in der Kombination. Gewinnt die Schweizerin den Riesentorlauf in Kranjska Gora hat sie das „Triple-Double“ fix in der Tasche – das gab es bei den Frauen noch nie!