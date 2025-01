Todesgefahr im Wald: 2024 starben vier Kärntner

Auch Kärnten blieb nicht verschont – vier Personen mussten bei der Forstarbeit ihr Leben lassen, wie ein 18-Jähriger, der im Juli von einem umstürzenden Baumstamm in einem Waldstück bei Frauenstein eingeklemmt wurde. Doch gerade ältere Personen sind bei der Arbeit im Wald besonders gefährdet. 45 Prozent der Opfer in Österreich waren über 60 Jahre alt. „Viele der verunglückten Personen unterschätzen die körperlichen Anforderungen“, so das KFV. „Zudem erschwert das Arbeiten allein in abgelegenen Gebieten oft eine schnelle Rettung.“