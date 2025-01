Wie Wien im Mittelalter zur Stadt wurde

Angeblich hat die relativ späte Verleihung des Stadtrechts für Wien mit einer „Niederlage“, nämlich dem Stapelrecht zu tun. Was hat es damit auf sich?

Wien erhielt in der Urkunde auch das Niederlagsrecht, das fremde Kaufleute an der Durchfahrt hinderte und sie zwang, ihre Waren in der Stadt anzubieten, was Wien den Zwischenhandel an der Donau sicherte. Wahrscheinlich war dieses Vorrecht der Grund für die Ausstellung des Privilegs.