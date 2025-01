Mit Leihauto zum Start der verrückten Rallye Dakar

Rallye Dakar? Von wegen! Der Name ist irreführend. Bereits seit 2009 endet die Rallye Dakar nicht in Senegals Hauptstadt. Nach elf Austragungen in Südamerika ist nun zum sechsten Mal en suite Saudi-Arabien Schauplatz des verrückten Kampfs von Auto- und Motorradfahrern mit der Wüste.

Das hat sich, Name hin und her, nicht geändert. Die am Freitag startende Rallye Dakar ist eine erbarmungslose Hetzjagd, die Menschen und Maschinen an ihre Grenzen bringt ...