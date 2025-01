Betrunkene attackierten zu Silvester Polizisten

Bereits gegen 21 Uhr wurde ein Einheimischer (34) in Schwaz aufgrund von gesundheitlichen Problemen nach der laut eigenen Angaben Konsumation von Alkohol und Suchtmittel in einem Rettungswagen versorgt. „Bei der Fahrt in ein Krankenhaus attackierte er einen Sanitäter und eine Polizistin“, heißt es seitens der Exekutive. Die Beamtin wurde dabei am Arm verletzt. Der 34-Jährige wird angezeigt.