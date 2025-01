Die schönsten Langlaufloipen in Vorarlberg

Hochhäderich – Langlaufen und Einkehren

Die Loipen auf dem Hochplateau am Fuße des Hochhäderich fügen sich traumhaft in die Landschaft, zudem gibt es gleich mehrere Gelegenheiten für einen gemütlichen „Hock“. Besonders zu empfehlen sind die Alphütten direkt an der Strecke, hier kann man sich mit Gerstensuppe, Bauernwurst und Kässpätzle stärken, begleitet von einem elektrolythaltigen Getränk. Die Gesamtlänge beträgt zwar nur rund 14 Kilometer, dafür sind die Strecken bereits jetzt alle gespurt und befinden sich in einem Topzustand.